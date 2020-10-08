أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، الخميس، فوز الشاعرة الأمريكية لويز غلوك بجائزة نوبل للآداب لعام 2020.

وأوضحت الأكاديمية، في بيان، أن فوز غلوك جاء "لصوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي".

ولدت لويز جلوك عام 1943 في نيويورك وتعيش في كامبريدج، ماساتشوستس. وهي أستاذة للغة الإنجليزية في جامعة ييل الأمريكية، وتعد واحدة من أبرز الشعراء في الأدب الأمريكي المعاصر.





وحصلت الفائزة على العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة بوليتزر (1993) وجائزة جوائز الكتاب الوطني (2014) وهي واحدة من الجوائز الأدبية السنوية الأمريكية.

ونشرت لويز غلوك 12 مجموعة شعرية وبعض مجلدات المقالات عن الشعر. وتتميز جميعها بالسعي إلى الوضوح.