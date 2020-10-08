دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/10/8 03:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت اللجنة المشرفة على المناظرات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إقامة المناظرة الثانية بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن افتراضيا عبر شبكة الإنترنت.
جاء ذلك جراء إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد وهو ما دفع اللجنة إلى اتخاذ قرارها من "أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المناظرة الرئاسية الثانية"، المقرر أن تدار من ميامي منتصف الشهر الجاري.
وكان بايدن قد رهن الثلاثاء مشاركته في المناظرة التلفزيونية الثانية بشفاء ترامب تماماً من إصابته بكورونا.
وقال بايدن (77 عاماً) الذي يتقدّم حالياً على ترامب في نوايا التصويت على المستوى الوطني إنّ "هذه مشكلة خطيرة للغاية ، لذا سأسترشد ... بما يقوله الأطباء فهذا هو الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به".
وجاء تصريح بايدن في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض إصابة أحد مستشاريه وهو ستيفن ميلر بكورونا، وهي أحدث إصابة بالفيروس يجري الإبلاغ عنها بين الأفراد المقربين من ترامب منذ إعلان الرئيس الجمهوري مرضه الأسبوع الماضي.
وبعد ثلاثة أيام من مناظرته الأولى ضدّ بايدن، أعلن ترامب ليل الخميس-الجمعة أنّه وزوجته مصابان بالفيروس، علماً بأنّ أفراد أسرة الرئيس بمن فيهم زوجته نزعوا الكمامات عن وجوههم أثناء حضورهم المناظرة الأولى في القاعة في كليفلاند بولاية أوهايو.
ومساء الاثنين عاد ترامب إلى البيت الأبيض إثر قضائه أربعة أيام في المستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19 الذي لم يُشفَ منه تماماً بعد، وقد وجّه فوراً دعوة إلى الأمريكيين "للخروج" لكن مع "توخّي الحذر"، واعداً باستئناف حملته الانتخابية قريباً.
لكنّ الفريق الطبي للرئيس أكّد أن خروج ترامب من المستشفى لا يعني العودة الى الوضع الطبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.