سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الخميس، في السوق الموازية (السوداء)، وسط نقص في المعروض، فيما استقر السعر في البنوك، ومكاتب الصرافة.

السوق السوداء

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق السوداء بلبنان إلى 8720 ليرة للشراء، و8850 ليرة للبيع للدولار الواحد، والسعر عادة ما يختلف حسب المناطق والطلب، فيما استقر السعر في البنوك والصرافات.

وكان النظام المصرفي اللبناني قد أصيب بالشلل منذ العام الماضي بسبب أزمة سيولة، ما أدى إلى عجز البلاد عن سداد استحقاقات ديونها الهائلة.



وتواجه البنوك في لبنان أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، حيث هبطت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، ما أدى إلى معاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون.

وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك قيودا قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.



تسريح موظفي المصارف

وبدأت بنوك عاملة في السوق اللبنانية، عمليات تسريح لموظفي القطاع المصرفي، بالتزامن مع أزمة مالية واقتصادية ونقدية تواجهها البلاد وارتفعت حدتها منذ قرابة العام.

وعقد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، الأربعاء، اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لطرح حزمة قضايا مصرفية، منها تسريحات بعض موظفي القطاع المصرفي البلاد.

وحول تقليص عدد العمالة في المصارف بسبب الظروف الراهنة التي تواجهها البلاد وتراجع الأنشطة التشغيلية للمصارف، أكّد المجلس لسلامة، "ضرورة التزام إدارات المصارف بالأصول القانونية عند تطبيق إنهاء عقود مستخدميها".

إلغاء الدعم

ورفضت نقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام في لبنان، رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في قرار تدرسه الحكومة ومصرف لبنان.

وحذرت النقابات من أن هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد الأسعار بشكل حاد، ستكون الشرارة لإشعال البلاد، وأعلنوا عن تحرك شعبي يحدد موعده لاحقا.

وتتحدث معلومات غير رسمية عن أنّ المصرف المركزي لن يتمكن من دعم المحروقات والقمح والدواء لأكثر من الأشهر الثلاثة القادمة.

وتعقد في لبنان اجتماعات بين مسؤولين ومصرف لبنان لبحث كيفية رفع الدعم والآلية التي ستُعتمد للتعويض عنه، بعدما تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.