حسام عوار يستفز الجمهور الجزائري

لم ينتظر الفرنسي حُسام عوار، صاحب الأصول الجزائرية ولاعب أولمبيك ليون الفرنسي، طويلا من أجل الرد على جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، بعد التصريحات التي أطلقها خلال ندوته الصحفية من مقر معسكر "الخضر" في النمسا.



وسخر بلماضي من عوار، قائلا إن لاعب ليون سيتصفح موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمعرفة ما قاله عنه، وذلك تعقيبا على شرحه كواليس تفضيل اللاعب الانضمام للمنتخب الفرنسي.

وقال بلماضي الأربعاء إنه تواصل مع اللاعب منذ فترة طويلة لإقناعه باللعب لصالح المنتخب الجزائري، غير أن الأخير رفض الاقتناع برأيه.

متوسط الميدان الجديد للمنتخب الفرنسي، حرص على استفزاز الجمهور الجزائري بعد انتقادهم له بسبب تفضيل منتخب الديوك على بلده الأم الجزائر، رغم مساعي اتحاد الكرة المحلي لإقناعه بحمل ألوان أبطال أفريقيا

وقال عوار في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم: "بكل صراحة أنا فخور جدا بحمل اللون الأزرق، وأفضل اللاعبين يلعبون هنا، وجميع عناصر التشكيلة ساعدتني من أجل الاندماج، أنا سعيد جدا بمُشاركتي لأول مرة ومُساهمتي في الفوز على حساب أوكرانيا بسباعية مُقابل واحد".

وواصل في رسالة واضحة لجمال بلماضي: "أعيد وأكرر أفضل اللاعبين يحملون ألوان المنتخب الفرنسي، والتواجد معهم، يعني أنني من نفس الفئة، وهذا ما يدعوني للفخر".

وتسببت تصريحات عوار في حالة من الغضب الشديد لدى الجماهير الجزائرية، التي اعتبرتها استفزازية، لاسيما وأنه كان قادرا على التواجد مع المنتخب الفرنسي وطي صفحة بلده الأصلي دون اللجوء لمثل هذه التصرفات.

وتضامنت الجماهير مع تصريحات بلماضي التي كشفت تلاعب اللاعب وأسرته بالمعلومات المُتعلقة بمصيره الدولي، عندما سعت لتكذيب وجود اتصالات مع الجزائر، في وقت أن الواقع كان مُغايرا بشكل كلي.