سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، كما استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي وبقية البنوك وشركات الصرافة.

ولم يتغير متوسط سعر صرف عدة عملات عالمية وعربية أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء، رغم تراجع سعر الدولار في السوق العالمية.

وفي بداية تعاملات الخميس، استقر متوسط سعر صرف الجنيه السوداني في السوق الموازية، أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

تراجع رسميا

بينما تراجع سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني أمام سعر صرف اليورو، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، في البنك المركزي وبقية البنوك وشركات الصرافة.

واستقر سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة وبنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.72 للبيع.

ووفقا لوسائل إعلام محلية سودانية، سجل متوسط سعر الدولار في السوق السوداء 238 جنيها.

برنامج الصندوق

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

والسودان في حاجة ماسة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصاده.

وبلغ معدل التضخم 167% في أغسطس/آب الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من الديون في نهاية المطاف.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر صرف اليورو الأوروبى 64.52 جنيه للشراء و64.84 جنيه للبيع، في بنك السودان المركزي، كما انخفض الجنيه الإسترليني 70.87 جنيه للشراء و71.23 جنيه للبيع.

بينما في السوق السوداء استقر متوسط سعر صرف اليورو 270 جنيها ومتوسط سعر صرف الإسترليني 300 جنيه.

سعر الريال والدرهم

واستقر الريال السعودي 14.67 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي البنك ذاته، تراجع الدينار الكويتي إلى 179.24 للشراء، و180.13 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء استقر متوسط سعر الريال السعودي 64 جنيها ومتوسط سعر الدرهم الإماراتي 67 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 680 جنيها.