"لست مجنونا".. جمال بلماضي يوجه رسالة للمغربي وادو

امتدح جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، المغربي عبدالسلام وادو، الذي انضم مؤخرا إلى الجهاز الفني لـ"محاربي الصحراء".



وادو يسعى نحو الحصول على شهادة تدريبية من المستوى الاحترافي، ويرتبط بعلاقة وطيدة مع بلماضي، مهندس تتويج "الخضر" بلقب كأس أمم أفريقيا العام الماضي.

بلماضي أوضح في تصريحات صحفية أن القائد الأسبق لمنتخب المغرب "بمثابة أخ لم تلده أمي، وتربطني به علاقة قوية للغاية، لا يمكن أن أفسرها لأنها تمتد لأكثر من 20 عاما".

وأضاف مدرب الجزائر بالإشارة إلى أن السماح لوجود وادو في الجهاز الفني كان أمرا مدروسا، بقوله: "لست مجنونا لضم أي شخص إلى المطبخ الفني للفريق".

وجاء هذا التصريح ليُوضح مدى الثقة التي يضعها بلماضي في وادو، من أجل الوجود ضمن الطاقم الفني للفريق دون أن يبوح بأسراره إلى الخارج.

ويستعد منتخب الجزائر لخوض مباراتين وديتين الأولى ضد نيجيريا والثانية أمام المكسيك، ضمن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس أمم أفريقيا عام 2022.