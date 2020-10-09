قال شون كونلي طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الرئيس استكمل دورة العلاج من فيروس كورونا وحالته لا تزال مستقرة منذ عودته إلى البيت الأبيض وبوسعه حضور المناسبات العامة اعتبارا من السبت المقبل.

وأضاف كونلي في مذكرة أصدرها البيت الأبيض أن ترامب استجاب للعلاج على نحو "جيد جدا".

فترامب الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، ينظر لهذه المحنة بأنها "نعمة من الله"، في وقت تجاوزت فيه عتبة وفيات الوباء في الولايات المتحدة حاجز الـ210 آلاف حالة.

ومنذ أن غادر المستشفى، الإثنين الماضي، حاول الرئيس الأمريكي تصوير إصابته بكورونا على أنها انتصار شخصي، قبل أسابيع قليلة على سباق البيت الأبيض.

ورغم التحذيرات من أن عودة ترامب لاستئناف العمل من البيت الأبيض قد تعرّض آخرين للخطر، إلا أن الرئيس تجاهل كل ذلك، داعيا الأمريكيين إلى عدم الخوف من الوباء.