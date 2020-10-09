أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس عند متوسط أسعار إغلاق أمس مع توقعات بالارتفاع، مع صعود أسعار الذهب عالميا نحو 1% مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 227.51 ريال (60.67 دولار) مقابل 227.82 ريال حوالي (60.74 دولار) دولار أمس الأربعاء والأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 199.07 ريال (53.09 دولار)، مقابل 199.35 ريال (53.15 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (18) في السعودية نحو 170.63 ريال (45.50 دولار)، مقابل 170.87 ريال نحو 45.55 دولار في تعاملات الأربعاء.

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية نحو 7 آلاف و76 ريالا (1887 دولارا)، بينما سجل في تعاملات أمس الأربعاء 7 آلاف و85 ريالا (1889 دولارا).

ويعد سوق الذهب السعودي من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للمعدن الأصفر، وتحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.

والإثنين الماضي، بدأ السعوديون، التعامل بورقة النقد الجديدة من فئة الخمسة ريالات، المصنوعة من مادة البوليمر، البلاستيكية، جنبا إلى جنب مع فئة الخمسة ريالات المتداولة حالياً، بصفتها عملة رسمية قانونية.

وتمتاز العملة الجديدة، بمواصفات أمنية عالية تعزز ثقة وأمان حامليها؛ وذلك لطبيعة التقنيات المعتمدة في صناعة الفيلم الشفاف المهيأ لتثبيت الألوان والعلامات الأمنية، مما يتيح لحامليها التأكد من سلامة الورقة النقدية عن طريق اللمس أو النظر أو الحركة.

وعالميا، ارتفع الذهب نحو 1% الأربعاء متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2% في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1% إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش.

وهبط الذهب التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلي 1901.60 دولار للأوقية.