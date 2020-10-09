حسام الدين جمالالجمعة 2020/10/9 12:48 ص بتوقيت أبوظبي
حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم بايرن ميونيخ الألماني، نجاحا خارج الملعب، يضاف إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي حققها كلاعب.
وحصل مهاجم بايرن على درجة الماجستير في التربية الرياضية، من المدرسة العليا للتربية في الرياضة في بولندا، بعد عدة سنوات من الدراسة الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال.
وحسب ما ذكره موقع "RTL" الألماني، فإن ليفاندوفسكي يدرس التربية الرياضية منذ عدة سنوات، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 2017، ليواصل دراسته حتى حصوله على شهادة الماجستير.
عام حافل
ويعد عام 2020 أحد أفضل الأعوام في مسيرة ليفاندوفسكي، وكان له دور بارز في تحقيق البافاري خماسية الدوري والكأس والسوبر في ألمانيا، وبطولتي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي.
ليفاندوفسكي توج هدافا للنسخة الماضية من الدوري الألماني (34 هدفا) ودوري أبطال أوروبا (15 هدفا) وكأس ألمانيا (6 أهداف)، وتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ولاعب العام في ألمانيا.
كذلك، فإن ليفا صاحب الـ32 عاما كان أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، قبل أن تقرر مجلة "فرانس فوتبول" المانحة لها إلغاءها بسبب توقف النشاط عدة أشهر بعد تفشي جائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللاعب البروفيسور.. ليفاندوفسكي يحصل على درجة الماجستير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.