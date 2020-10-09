اللاعب البروفيسور.. ليفاندوفسكي يحصل على درجة الماجستير

حقق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم بايرن ميونيخ الألماني، نجاحا خارج الملعب، يضاف إلى قائمة طويلة من الإنجازات التي حققها كلاعب.



وحصل مهاجم بايرن على درجة الماجستير في التربية الرياضية، من المدرسة العليا للتربية في الرياضة في بولندا، بعد عدة سنوات من الدراسة الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال.

وحسب ما ذكره موقع "RTL" الألماني، فإن ليفاندوفسكي يدرس التربية الرياضية منذ عدة سنوات، وحصل على درجة البكالوريوس في عام 2017، ليواصل دراسته حتى حصوله على شهادة الماجستير.

عام حافل

ويعد عام 2020 أحد أفضل الأعوام في مسيرة ليفاندوفسكي، وكان له دور بارز في تحقيق البافاري خماسية الدوري والكأس والسوبر في ألمانيا، وبطولتي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي.

ليفاندوفسكي توج هدافا للنسخة الماضية من الدوري الألماني (34 هدفا) ودوري أبطال أوروبا (15 هدفا) وكأس ألمانيا (6 أهداف)، وتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ولاعب العام في ألمانيا.

كذلك، فإن ليفا صاحب الـ32 عاما كان أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، قبل أن تقرر مجلة "فرانس فوتبول" المانحة لها إلغاءها بسبب توقف النشاط عدة أشهر بعد تفشي جائحة كورونا.