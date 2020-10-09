دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالخميس 2020/10/8 09:20 م بتوقيت أبوظبي
لا تزال قضية اللاعبين مزدوجي الجنسية تصنع الحدث في الوسط الكروي الجزائري، خاصة بعد قرار حسام عوار نجم ليون بتمثيل منتخب فرنسا على حساب الجزائر.
ويبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومعه جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب محاربي الصحراء، قررا أن يكون هناك تعامل مختلف مع اللاعبين أصحاب الجنسية المختلفة تفاديا لسيناريو حسام عوار.
ويرى بلماضي أن منتخب الجزائر وصل لمكانة مرموقة في القارة الأفريقية وخارجها، وبالتالي هو في وضعية تجعله من يضع الشروط لحمل ألوانه.
وستكون أهم هذه الشروط هي قيام اللاعبين مزدوجي الجنسية بالتوقيع على تعهد كتابي يتخلون فيه صراحة عن أي رغبة في تمثيل منتخب فرنسا أو أي فريق آخر يحملون جنسية بلده، وأن الأولوية الوحيدة هي حمل ألوان قميص "محاربي الصحراء".
ويستند الاتحاد الجزائري في تلك النقطة إلى قانون"الباهاماس"، والذي سمي بذلك كونه صدر في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي انعقدت في جزر الباهاماس في مايو/أيار 2009.
ويسمح هذا القانون للاعبين مزدوجي الجنسية الذين سبق لهم اللعب في الفئات العمرية لبلد ما، بتغيير "جنسيتهم الرياضية" قبل بلوغهم سن الـ21 عاما.
ومن بين الشروط التي يفرضها هذا القانون أيضا تقديم وثائق ومستندات تثبت انتماؤهم للبلد الذي يرغبون اللعب بألوانه، وإلا فإنهم لن يتمكنوا من تحقيق مرادهم.
وسيكون الثلاثي الناشط في فرنسا، ريان شرقي (17 عاما)، وأمين غويري (20 عاما) من ليون وريان آيت نوري (19 عاما) لاعب أنجيه، من أوائل اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة "الفرنسية والجزائرية" الذين سيتم التعامل معهم بالشروط الجديدة التي وضعها الاتحاد الجزائري.
ويواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع اللاعبين الثلاثة وأسرهم مؤخرا، وذلك بطلب من جمال بلماضي، على أن يتم الاكتفاء فقط بشرح مشروع الاتحاد الجزائري ومدرب المنتخب، دون ترجي أي لاعب مهما كان مُستواه بضرورة تفضيل الجزائر على فرنسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قانون "الباهاماس" وسيلة منتخب الجزائر لتفادي سيناريو حسام عوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.