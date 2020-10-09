قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن أرمينيا وأذربيجان أكدتا حضور وزيرا خارجيتهما للمشاركة في المحادثات التي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين لمناقشة أزمة ناغورني قره باغ.

ويعد الإعلان عن قرب مباحثات بين أرمينيا وأذربيجان أول بادرة على احتواء المعارك التي اندلعت في القوقاز قبل نحو أسبوعين.

ولعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع بين البلدين حول إقليم ناغورني قره باغ وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانت قوات أذربيجان.

وتملك روسيا قواعد عسكرية في أرمينيا لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات قوية مع جارتها أذربيجان.

وكان بوتين، قد دعا الأربعاء، إلى ضرورة وقف القتال "فورا" في ناغورني قره باغ.

ووصف بوتين خلال مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي، النزاع في قره باغ بـ"المأساة".

وحذرت موسكو في وقت سابق من مخاطر أن تتحول المنطقة لقاعدة انطلاق للإرهابيين معتبرة أن هذا الأمر يمثل خطرا على أمنها القومي، في إشارة على ما يبدو لدفع أنقرة بإرهابيين من سوريا إلى الإقليم المتنازع عليه.

والقتال الحالي هو الأعنف منذ التسعينيات ويعزز مخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع وسط قلق دولي بشأن الاستقرار في جنوب القوقاز، وهي المنطقة التي تنقل النفط والغاز من أذربيجان إلى الأسواق العالمية.