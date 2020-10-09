كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن استعدادات تركية لنقل 400 مرتزق من شمال سوريا إلى إقليم ناغورني قره باغ.

وأكد الرصد السوري، وهو منظمة مستقلة مقرها لندن، مقتل 26 من المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا للقتال في إقليم ناغورني قره باغ خلال اليومين الماضيين.

وتسعى تركيا لتغذية الصراع بين أذربيجان وأرمينيا حول الإقليم المتنازع عليه.

وأكدت تقارير استخباراتية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل بالفعل مئات المرتزقة إلى ناغورني قره باغ للقتال إلى جانب أذربيجان.

وفي وقت سابق قال الرئيس السوري بشار الأسد إن دمشق يمكنها تأكيد الأمر، في إشارة إلى نقل سوريين القتال في القوقاز.

واتهم الأسد أردوغان بأنه المحرض الرئيسي على القتال.

والأحد الماضي قال المرصد السوري إن عدد قتلى مرتزقة أردوغان في ناغورني قره باغ وصل إلى 72 قتيلا.

وتتهم أرمينيا تركيا بنقل نحو 4000 مسلح من شمال سوريا إلى أذربيجان للمشاركة في القتال الدائر حاليا.

والخطوة التركية تسعى على ما يبدو لعرقلة جهود روسية لبدء محادثات تهدئة في القوقاز.

وأعلنت موسكو اليوم الجمعة، مشاركة وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في المحادثات التي دعا إلى الرئيس فلاديمير بوتين.