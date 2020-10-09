فاز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع في العالم.

وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونة سويدية أو نحو 1.1 مليون دولار وستمنح في أوسلو في العاشر من ديسمبر/كانون الأول القادم.

والعام الماضي، أعلنت لجنة نوبل النرويجية حصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام لعام 2019.

وأضافت اللجنة أن أحمد فاز بالجائزة تقديرا لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والتعاون الدولي وخاصة مبادرته لحل النزاع الحدودي مع الجارة إريتريا.