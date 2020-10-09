قصة إجرام.. خلية البيتلز الداعشية

هذه فرقة البيتلز الإنجليزية، نموذج يفتح الشباب للحب والحياة في ستينيات القرن المنصرم وجدت من مفرزات الإخوان الداعشية من سرق اسمها ليمارس أفظع جرائم التعذيب والتوحش.

خلية البيتلز الداعشية المؤلفة من 4 أشخاص تزعمها البريطانيان ألكسندا أمون كوتي وشفيع الشيخ أحمد اتخذت من محافظة الرقة السورية مسرحا لجرائمها.

تحذير من محاكمة داعشييْن في خلية "البيتلز" ببريطانيا

وتولت مهمة احتجاز وتعذيب مواطنين أوروبيين وأمريكيين بين عامي 2012 و2015 كان منهم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف اللذان جرى قطع رأسيهما عام 2014، بالإضافة إلى الأمريكي بيتر كاسيج.

يبدي الشافعي الشيخ أحد متزعمي خلية البيتلز الداعشية أسفه، حيث لم يعد ينفع الأسف، فقد أدانت المحكمة الاتحادية الأمريكية في فرجينيا كلا من ألكسندا أمون كوتي والشافعي الشيخ زعيمي الخلية بعمليات قتل واحتجاز رهائن مستندة إلى تفاصيل تجنيدهما في بريطانيا.

"بيتلز" بقبضة واشنطن.. ضربة جديدة لداعش

ومن ثم انتقالهما للقتال مع التنظيم وما فعلاه من جرائم وصفت بأنها "الأكثر قساوة" حتى لحظة اعتقالهما ومثولهما أمام القضاء.

الضربة الأمريكية الجديدة تأتي في أعقاب أخرى عراقية، حيث أوقفت قوة أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، قياديا في تنظيم داعش الإرهابي يسمى بـ"المفتي الشرعي لكركوك"، بعد يوم من مقتل 4 شرطيين جنوبي غربي المحافظة.