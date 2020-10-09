هز صوت انفجار ضخم ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، الجمعة، وسط حالة من الهلع التي أصابت اللبنانيين، خاصة لتزامن ذلك مع اشتعال حرائق ضخمة في أحراج لبنان.

وتبين بعد قليل أن الانفجار يتعلق بانفجار خزان للمازوت خلف مسجد عبد العزيز بالقرب من دار الايتام _ طريق الجديدة.