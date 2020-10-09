سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020.. الليرة وبركان الغضب

هدأت أسعار الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة مؤقتا، في السوق الموازية (السوداء)، وسط نقص في المعروض وتهديدات بيوم للغضب والرفض لخطة الحكومة لخفض الدعم، فيما استقر السعر في البنوك، ومكاتب الصرافة.

سعر الدولار في السوق السوداء

سجل متوسط سعر الدولار في السوق السوداء بلبنان إلى 8720 ليرة للشراء، و8850 ليرة للدولار الواحد، والسعر عادة ما يختلف حسب المناطق والطلب، فيما استقر السعر في البنوك والصرافات.

وتواجه البنوك في لبنان أزمة منذ العام الماضي بعد الاضطرابات السياسية، حيث هبطت تحويلات المغتربين وتقلصت سيولة النقد الأجنبي، ما أدى إلى معاناة الحكومة في تمويل جبل من الديون.

وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك قيودا قاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.

مخطط إلغاء الدعم

ومع تسريبات حول تحرك الحكومة في لبنان لإلغاء الدعم رفضت نقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام في لبنان، رفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات في قرار تدرسه الحكومة ومصرف لبنان.





وحذرت النقابات من أن هذه الخطوة التي من شأنها أن تزيد الأسعار بشكل حاد، ستكون الشرارة لإشعال البلاد، وأعلنوا عن تحرك شعبي يحدد موعده لاحقا.

وتتحدث معلومات غير رسمية عن أنّ المصرف المركزي لن يتمكن من دعم المحروقات والقمح والدواء لأكثر من الأشهر الثلاثة القادمة.

أسعار الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

سعر الدولار في البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.