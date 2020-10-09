تسلم محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام (وزارة الإعلام) التابعة لحكومة فايز السراج ميزانية ضخمة مقابل دعم قنوات الإخوان وعقد ندوات ومؤتمرات ودورات تدريبية لدعم حكومة السراج غير الدستورية. لفساد السراج.. قطار كورونا يدهس الليبيين توثيق اتفاق السراج وأردوغان.. تفاهمات باطلة ورسائل مسمومة وأكد بعيو في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه تسلم ميزانية المؤسسة الليبية للإعلام، وسيبدأ العمل قريباً على ما أسماه "المشروع الوطني للإعلام" والذي سيهتم بالدورات التدريبية والندوات واللقاءات الشعبية والمؤتمرات الإعلامية عن طريق تشكيل لجان شعبية تعمل على التحضير لهذه الملفات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 98 مليون دولار سنويا.. دعم السراج لقنوات الإخوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.