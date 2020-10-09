أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، لتواكب الصعود العالمي في أسعار المعدن الأصفر بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار (24) ليسجل 230.20 ريال (61.37 دولار) مقابل 227.51 ريال (60.67 دولار) عند إغلاق أمس، والأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

وزاد سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة خلال مستهل تعاملات الجمعة، ليسجل 201.43 ريال (53.70 دولار) مقابل 199.07 ريال (53.09 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس.

وعن سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية في السوق السعودية، بلغ 172.65 ريال (46.02 دولار) ليرتفع بنحو 2 ريال مقابل 170.63 ريال (45.50 دولار) أمس الخميس.

أسعار الذهب منخفض التكلفة

سجل سعر جرام الذهب عيار (16) في السوق السعودية صباح الجمعة، نحو 153.47 ريال (40.91 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار (14) سجل 134.28 ريال (35.80 دولار)، وجرام الذهب عيار (12) سجل 115.10 ريال (30.68 دولار)، وعيار (10) سجل 95.92 ريال (25.57 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في مستهل تعاملات اليوم الجمعة بالسوق السعودية، ليسجل 7,157.36 ريال (1907.98 دولار)، مقابل 7 آلاف و76 ريالا (1887 دولارا) بزيادة قدرها 20 دولارا عن سعر إغلاق أمس الخميس.

وعن سعر الجنيه الذهب (يعادل 8 جرامات من عيار 21) في السوق السعودية اليوم الجمعة، سجل 1611.44 ريال (429.57 دولار).