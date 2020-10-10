دوت الخليج الإخباريةالسبت 2020/10/10 09:08 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، السبت، عن نشوب حريق في محطة مترو بالعاصمة طهران.
وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيراني، إن الحريق نشب في محطة مترو "إيكباتان" بالعاصمة، وتم إرسال 4 سيارات إسعاف عقب الحادث، وغلق خط المترو، كما يتواجد رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ في مكان الحادث لإجلاء الركاب.
ولفت "لا نعرف عدد الجرحى المحتملين حتى الآن".
وتشهد إيران سلسلة من الحرائق نتيجة تهالك البنية التحتية وانتشار الإهمال.
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