أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل قفزة كبيرة

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها اليوم الجمعة، في منتصف التعاملات بمحلات الصاغة، وقفز جرام المعدن الثمين عيار 21 بنحو 9 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستوى الأسعار في بداية التعاملات الصباحية.



وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، ارتفع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 954.25 جنيه، مقارنة بنحو 944 جنيها في بداية التعاملات.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار (21) إلى 835 جنيها مقارنة بنحو 826 جنيها في الصباح.

كذلك، قفز سعر جرام عيار (18) إلى 715.75 جنيه مقارنة بنحو 708 جنيهات في بداية التعاملات.

وزاد سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 6 آلاف و680 جنيها، مقارنة بنحو 6 آلاف و608 جنيهات، أمس.

وقفز سعر أوقية الذهب في مصر إلى 1920 دولارا.

أسعار الذهب عالميا

أما عالميا، فقد زادت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1% بسبب ضعف الدولار، كما زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1907.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش. وصعد الذهب 0.4% في الأسبوع.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1912.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار مقابل منافسيه، ويمضي على مسار تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

واستؤنفت المحادثات بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين بشأن خطة المساعدات الخاصة بفيروس كورونا.

ويُنظر إلى تقدم كبير للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أيضا على أنه يفتح الطريق أمام تحفيز اقتصادي كبير.

وربح الذهب، الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، نحو 26% منذ بداية العام الجاري، بدعم من تحفيز غير مسبوق عالميا لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.