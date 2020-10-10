أديبايو أكينفينوا.. أضخم لاعب كرة قدم على أعتاب WWE

دوت الخليج الرياضيةالجمعة 2020/10/9 06:55 م بتوقيت أبوظبي
بات أديبايو أكينفينوا، لاعب ويكومب واندارز الإنجليزي الملقب بـ"الوحش"، على أعتاب الانضمام إلى اتحاد المصارعة الحرة WWE، خلال الفترة المقبلة.
ويشتهر أكينفينوا بلقب "أضخم لاعب في العالم" لضخامة جسده وقوة عضلاته المفرطة، كما أنه أحد أكبر اللاعبين في ملاعب القارة العجوز، إذ يبلغ من العمر 38 عاما.
وتعرض اللاعب لإهانات في الآونة الأخيرة من جانب أحد عناصر نادي فليتوود خلال مباراة بين الفريقين، بعد وصفه بـ"جاموس المياه السمين"، لكن اتحاد اللاعبين المحترفين اعتبر أن الأمر لا يمت للعنصرية بصلة.
وتشير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن أكينفينوا يشعر بالغضب تجاه مسؤولي كرة القدم الإنجليزية، ويفكر بشكل جاد في الاعتزال والانتقال إلى WWE.
وقال اللاعب في تصريحات أبرزتها الصحيفة إنه تلقى عدة مكالمات مؤخرا بخصوص الذهاب إلى عالم المصارعة.
وأضاف: "سأتابع الأمر قريبا، لا يمكنني تأكيد قراري في الوقت الراهن، ولا أستطيع أن أخبركم عن نسبة مئوية".
واختتم اللاعب الضخم تصريحاته بقوله: "أتمنى الفوز بنزال الرويال رامبل، هذا هو أكبر هدفي لي حال انتقلت إلى WWE".
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