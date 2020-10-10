أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 10 أكتوبر 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية تحقيق المكاسب، وصعدت في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، مستفيدة من قفزة في أسعار الذهب عالميا، مع تزايد الرهانات على تحفيز جديد بالولايات المتحدة.

وصعد سعر جرام الذهب عيار (24) ليسجل 232.33 ريال (61.95 دولار)، مقابل 230.20 ريال (61.37 دولار) عند إغلاق الجمعة، والأسعار قبل احتساب "مصنعية" البائع.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة خلال مستهل تعاملات الجمعة، ليسجل 203.29 ريال (46.47 دولار) مقابل 201.43 ريال (53.70 دولار) عند إغلاق تعاملات الجمعة.

وزاد سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية في السوق السعودية إلى 174.25 ريال (46.47 دولار) مقابل 172.65 ريال (46.02 دولار) في ختام تعاملات الجمعة.

وبلغ سعر بيع أونصة الذهب في السعودية نحو 7 آلاف و226.25 ريال (1927 دولارا)، وبلغ سعر الشراء نحو 7 آلاف و230 ريالا (1928 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 في السعودية 1,626.31 ريال (433.68 دولار)

وعالميا، قفزت أسعار الذهب أمس الجمعة، بنحو 2%، بينما هوى الدولار إلى أقل مستوى له في قرابة 3 أسابيع.

وزادت الرهانات على تحفيز جديد بالولايات المتحدة، مما دفع بالمستثمرين لشراء المعدن النفيس للتحوط من تضخم محتمل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1927.51 دولار للأوقية (الأونصة).

والمعدن الأصفر في طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، والذي قد يصل إلى 1.5%.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.1% إلى 1934 دولارا.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حزمة مساعدات "ضئيلة" قد تشمل إنقاذا لقطاع شركات الطيران الذي يمر بمتاعب، وذلك بعد أن كانت محادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات شاملة قد توقفت في وقت سابق هذا الأسبوع.

وإلى جانب ذلك، رفع تقدم كبير للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن احتمالات المزيد من التحفيز، مما زاد الذهب جاذبية.