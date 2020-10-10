أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، إسقاط طائرة حوثية بدون طيار في محافظة الجوف شمالي البلاد، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة مماثلة كانت تستهدف مناطق مأهولة بالأراضي السعودية.



وقال الجيش الوطني، في بيان وصل "دوت الخليج الإخبارية"، إنه تم إسقاط الطائرة الحوثية شرق منطقة "بير المرازيق" بمديرية خب والشعف التي تم دحر الحوثيين من أغلبها مناطقها.

وميدانيا، أكدت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، واصلت تقدمها في مديرية خب والشعف وذلك بالسيطرة على مناطق جديدة ببلدة الريان، واستكمال تحرير جميع المواقع بجبهة النضود.

ولجأت المليشيا الحوثية إلى تنفيذ هجمات إرهابية عبر طائرات مفخخة لكبح تقدم الجيش الوطني في منطقة بئر المرازيق، وذلك بعد الخسائر البشرية الكبيرة التي تلقتها خلال الأيام الثلاث الماضية.

وساندت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية المعارك على الأرض، وشنت سلسلة غارات استهدفت تجمعات حوثية وآليات عسكرية في صحراء خب والشعف ما أسفر عن تدمير عدد منها.

وفي السياق، نعت وزارة الدفاع اليمنية مساء السبت، قائد اللواء 110 مشاه، العميد الركن عبدالعزيز حنكل، وقالت إنه استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في قيادة معركة استكمال تحرير محافظة الجوف من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال البيان الصادر عن وزارة الدفاع اليمنية إن العميد حنكل" كان من أشجع القادة الأوائل الذين هبوا لتلبية نداء الوطن وشارك بإقدام وإخلاص في قيادة عمليات تحرير عدد من المواقع والمناطق من مليشيا الحوثي، وكان يقف في مقدمة الصفوف".