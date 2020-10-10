توجت البولندية إيجا شيانتيك بلقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بالفوز على الأمريكية صوفيا كينين 6-4 و6-1.

ودخلت شيانتيك تاريخ البطولة من أوسع الأبواب، بعدما أصبحت أصغر لاعبة تتوج باللقب في منافسات فردي السيدات.

فضلا عن ذلك، فإن شيانتيك البالغة من العمر حاليا 19 عاما باتت أول بولندية تحقق لقب في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".

وحققت اشيانتيك إنجازا استثنائيا في طريقها للتتويج باللقب، حيث لم تخسر أي مجموعة في البطولة المقامة على ملاعب رملية

على الجانب الأخر، فشلت كينين، في اللتتويج بثاني بطولاتها للجراند سلام هذا العام، بعدما حصدت أستراليا المفتوحة على حساب الإسبانية جاربيني موجوروزا.