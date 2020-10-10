نقطة ضعف في الجزائر؟.. بلماضي يبرز عيوب بن رحمة

دوت الخليج الرياضيةالسبت 2020/10/10 02:53 م بتوقيت أبوظبي
أشاد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، بالإمكانيات الكبيرة للجناح الطائر سعيد بن رحمة، بعد أن شارك في الفوز الودي 1-0 على نيجيريا، مساء الجمعة.
بلماضي قام بوضع النقاط على الحروف في تعامله مع بن رحمة، وحرص على شرح نقاط الضعف التي أظهرها خلال المباراة أمام "النسور الخضراء" في معسكر النمسا.
وفي حديثه عن لاعب برينتفورد الإنجليزي، أكد بلماضي أنه ورغم مؤهلاته الكبيرة، إلا أنه يفتقر لأمر مهم، وهو اللعب الجماعي والعمل على التنسيق بشكل أكبر مع زملائه، بدل البحث المستمر عن الحلول الفردية.
وقال في تصريحات صحفية: "بن رحمة كان جيدا خاصة في الشوط الثاني، ولكنه في الكثير من الأحيان وقع في فخ الأنانية، مما جعله يهدر العديد من الفُرص السهلة، والتي كانت لتسمح لنا بالفوز على نيجيريا بنتيجة أكبر".
وواصل جمال بلماضي حديثه عن خليفة يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي السابق، قائلا: "ما عدا ذلك، أعتقد أن سعيد كان مصدرا للخطورة على مرمى المنافس في أغلب الأوقات، وهذا أمر إيجابي، والشيء الآخر الذي ينقصه هو التسجيل، لتحقيق انطلاقة قوية في مسيرته الدولية".
واتفق المحللون على أن لاعب برينتفورد أناني بدرجة أكبر من اللازم، وهو ما جعل هجوم الخضر أمام نيجيريا، يفتقد لسرعة المُباغتة وهي أكبر نقطة قوة لزملاء رياض محرز، وكانت من الأسباب الرئيسية في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.
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