نقطة ضعف في الجزائر؟.. بلماضي يبرز عيوب بن رحمة

أشاد جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، بالإمكانيات الكبيرة للجناح الطائر سعيد بن رحمة، بعد أن شارك في الفوز الودي 1-0 على نيجيريا، مساء الجمعة.

بلماضي قام بوضع النقاط على الحروف في تعامله مع بن رحمة، وحرص على شرح نقاط الضعف التي أظهرها خلال المباراة أمام "النسور الخضراء" في معسكر النمسا.

وفي حديثه عن لاعب برينتفورد الإنجليزي، أكد بلماضي أنه ورغم مؤهلاته الكبيرة، إلا أنه يفتقر لأمر مهم، وهو اللعب الجماعي والعمل على التنسيق بشكل أكبر مع زملائه، بدل البحث المستمر عن الحلول الفردية.

وقال في تصريحات صحفية: "بن رحمة كان جيدا خاصة في الشوط الثاني، ولكنه في الكثير من الأحيان وقع في فخ الأنانية، مما جعله يهدر العديد من الفُرص السهلة، والتي كانت لتسمح لنا بالفوز على نيجيريا بنتيجة أكبر".

وواصل جمال بلماضي حديثه عن خليفة يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي السابق، قائلا: "ما عدا ذلك، أعتقد أن سعيد كان مصدرا للخطورة على مرمى المنافس في أغلب الأوقات، وهذا أمر إيجابي، والشيء الآخر الذي ينقصه هو التسجيل، لتحقيق انطلاقة قوية في مسيرته الدولية".

واتفق المحللون على أن لاعب برينتفورد أناني بدرجة أكبر من اللازم، وهو ما جعل هجوم الخضر أمام نيجيريا، يفتقد لسرعة المُباغتة وهي أكبر نقطة قوة لزملاء رياض محرز، وكانت من الأسباب الرئيسية في التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019.

