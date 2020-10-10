بالصور.. كيف تحول منزل رونالدو المتواضع إلى قصر تورينو الفاخر؟

استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، جني الكثير من الأموال على مدار مسيرته الاحترافية بملاعب كرة القدم طوال السنوات الماضية، مما جعله أول ملياردير بين لاعبي الساحرة المستديرة كافة.

ولم يعش رونالدو حياة الترف في طفولته، حيث كان أحد أفراد أسرة فقيرة، مما تسبب في معاناته خلال سنواته الأولى قبل البزوغ وحصد ثمار عمله الشاق، نحو الوصول إلى مكانته الحالية في كرة القدم.

وبات رونالدو يمتلك مجموعة من المنازل والقصور الفاخرة في مختلف مدن العالم، فضلا عن امتلاكه سلسلة فنادق خاصة بماركته "CR7".

نشأة متواضعة

وُلد رونالدو في مدينة فونشال الصغيرة التابعة لجزيرة ماديرا البرتغالية، ونشأ في منزل متواضع مع باقي أفراد أسرته، حيث كان يتقاسم غرفة صغيرة مع أشقائه، كما كانت حياتهم بعيدة كل البعد عن نظيرتها التي يعيشها اليوم.

وبالعودة إلى عام 2019، ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة البرتغال اصطحب نجله كريستيانو جونيور إلى منزله القديم في ماديرا، لإطلاعه على الحياة الصعبة التي كان يعيشها في صباه.





وتحدث رونالدو آنذاك في تصريحات تلفزيونية، عن تلك الزيارة العاطفية، حيث قال: "لقد كنت متحمسا من أجل إطلاعه على كيفية نشأتي والمكان الذي ترعرعت فيه".

وأضاف: "لقد جاء معي وكان لا يزال هناك بعض من نفس الأشخاص الذين عاشوا في ذلك الوقت، ولقد تأثرت بذلك حقا لأنني لم أكن أتوقع رؤيتهم".

وكشف "الدون" عن تعجب نجله حينما رأى منزله القديم، حيث قال له: "أبي.. هل كنت تعيش هنا حقا؟".





نقلة نوعية

انتقل رونالدو عام 2003 من سبورتنج لشبونة البرتغالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليمنحه النادي فرصة العيش في إحدى المناطق الراقية والخاصة بالأثرياء.

وخلال تلك الفترة، عاش لاعب مان يونايتد الأسبق في قصر تبلغ تكلفته 3 ملايين جنيه إسترليني على مدار 3 سنوات، إذ كان يحوي 5 غرف نوم كبيرة، فضلا عن حديقة ضخمة وتراسات ساحرة.

واحتوى القصر أيضا على مسبح داخلي وغرفة بخار وجاكوزي وصالة ألعاب رياضية، وكذلك غرفة سينما.





ولم يفرط أفضل لاعب في العالم 5 مرات، في ذلك القصر الفخم بعد رحيله عن مانشستر صوب ريال مدريد الإسباني طيلة 9 سنوات.

حياة أخرى في مدريد

انضم رونالدو إلى الريال عام 2009 في صفقة قياسية بلغت 80 مليون جنيه إسترليني، ليختار منزلا مذهلا بقيمة 4.8 مليون إسترليني في حي "لافينكا"، والذي صممه المهندس المعماري الشهير خواكين توريس.

وشمل المنزل أيضا على مسبحين داخلي وخارجي، استخدمه رونالدو لممارسة الرياضة بانتظام، كما كان يحوي صالة ألعاب رياضية حديثة، تُمكن "الدون" من الحفاظ على لياقته البدنية دائما.





وفي خارج المنزل، تحتوي قطعة الأرض العملاقة على ملعب كرة قدم بجوار المسبح الخارجي ومنطقة استرخاء مع كراسي استلقاء للتشمس، وقد قام رونالدو بتصميم مقابض الأبواب ووضع الأحرف الأولى من اسمه عليها.

قصر ملك تورينو

في صيف 2018، قرر رونالدو خوض تجربة جديدة بقميص يوفنتوس، لينهي رحلة استمرت 9 سنوات في مدريد، مما دفعه للبحث عن منزل جديد يليق بملك تورينو الجديد.

ووقع اختيار رونالدو على فيلتين متجاورتين، لكن لكل منهما مدخل منفصل، وتحيط بهما الحدائق المورقة والنباتات، وقد أعجب بهما اللاعب كثيرا، لتشابههما مع ممتلكاته في مدريد.





وهناك صالة ألعاب رياضية أيضا داخل القصر الفخم بتورينو، يستخدمها رونالدو رفقة صديقته جورجينا رودريجيز، بجانب حمام سباحة.

منزل العطلة الصيفية

في صيف 2019، ظهرت تقارير صحفية تفيد بقضاء رونالدو عطلته رفقة أسرته في منزله بأحد منتجعات منطقة "كوستا ديل سول" الإسبانية، البالغ تكلفته 1.4 مليون جنيه إسترليني.

ويُطلق على المنطقة التي يقع فيها المنزل الفخم اسم "نجوم كوستا ديل سول"، نظرا لكثرة المشاهير الذين يمتلكون منازل هناك.





ويتميز هذا المنزل الفاخر بإطلالاته الرائعة على البحر، كما يحوي 4 غرف نوم كبيرة وسقوفا عالية، فضلا عن وجود ملعب جولف خاص به، وممر مضاء بأضواء "LED" وصالات رياضية خاصة وسينما مدمجة، ومسبح كبير.