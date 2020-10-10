رحبت الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، اليوم السبت، بجهود حكومتي العراق وإقليم كردستان لحل التحديات السياسية والأمنية في مدينة سنجار.

ووقعت الحكومة المركزية مع كردستان العراق، أمس الجمعة، اتفاقا ينهي النزاع على قضاء سنجار، بخارطة تسوية تقطع الطريق على الانتهاكات التركية بالأراضي العراقية.



وكشف أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، عن اتفاق وصفه بـ"التاريخي" لتعزيز سلطة الحكومة في قضاء سنجار.

وقال ملا طلال، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن "رئيس مجلس الوزراء، رعى اليوم اتفاقًا تاريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة، وعودة أهاليها، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان".

ويفتح الاتفاق أبواب الأمل بعودة أكثر من 45 ألف عائلة نازحة في المخيمات، ممن تواجه ظروفا صعبة منذ سيطرة داعش على مناطقهم في أغسطس/آب 2014.

رحبت السفارة الأمريكية في بغداد، بالاتفاق، وقالت في بيان لها، إن "الولايات المتحدة تهنئ الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان على التوصل إلى اتفاق تعاون مشترك في سنجار".

وأضاف البيان: "نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي".