دوري الأمم الأوروبية.. أرض أوكرانيا تنذر ألمانيا باستمرار اللعنة

سيواجه منتخب ألمانيا عائقاً جديداً في مسيرته المتأزمة خلال الأشهر الأخيرة، عندما يلتقي أوكرانيا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، مساء السبت.



ألمانيا لم تحقق أي انتصار في أول مباراتين بالتعادل 1-1 مع إسبانيا وسويسرا، رغم أنها كانت صاحبة المبادرة في التسجيل، لتحتل المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطتين عن "الماتادور" المتصدر، ونقطة خلف أوكرانيا الوصيف.

ومنذ عودة المنافسات الدولية بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، لم يستطع رجال المدرب يواكيم لوف تحقيق الانتصار في 3 مباريات خاضها منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، إذ تعادل أيضا مع تركيا 3-3 في مباراة ودية، أقيمت الأربعاء الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن "الماكينات" خاضت 6 لقاءات في دوري أمم أوروبا بنسختيها الماضية والحالية، لم تحقق خلالها أي انتصار، وخسرت مرتين وتعادلت في 4.

لكن بعيداً عن تلك الأرقام المحبطة لمشجعي "المانشافت"، فإن الألمان لديهم مع المنافس أوكرانيا رقم سلبي آخر يعزز عدم تحقيق نتيجة إيجابية في أمسية السبت.

تاريخ سلبي للألمان

رغم أن ألمانيا لم تخسر مطلقا ضد أوكرانيا في 6 لقاءات رسمية بينهما، فإنها على مدار مواجهاتها المباشرة مع المنافس القادم من أوروبا الشرقية، لم تحقق أي انتصار في ضيافة الأخير خلال 3 مواجهات سابقة.

الصدام الأول كان في 7 يونيو/ حزيران 1997 لحساب تصفيات كأس العالم 1998، وانتهى بالتعادل السلبي، بينما كانت ألمانيا قد فازت قبلها بين أنصارها 3-0.

وفي تصفيات مونديال 2002، التقيا في أوكرانيا يوم 10 نوفمبر/ تشرين ثان 2001، وانتهى اللقاء بالتعادل أيضا ولكن بنتيجة 1-1.

هيناداي زوبوف تقدم لأوكرانيا بعد 18 دقيقة، لكن مايكل بالاك عادل النتيجة للماكينات بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول، بينما جاء التعادل الثالث وديا في 11 نوفمبر/ تشرين أول 2011 بنتيجة 3-3.

أهداف ألمانيا سجلها توني كروس وسيمون رولفز وتوماس مولر في الدقائق 38 و65 و77، بينما وقع على ثلاثية أوكرانيا كل من أندريه يارمولينكو ويافين كونولبيانكا وسيرهي نازارينكو (ق 28 و36 و45).



