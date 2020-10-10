أعلن محمد باقر نوبخت، مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، السبت، عن أن نتيجة الفحوصات الخاصة بكورونا، أثبتت إصابته بالفيروس القاتل.



وكتب نوبخت على "تويتر"، قائلاً: "بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعد الأعراض، راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبين أن نتيجة إصابتي بفيروس كورونا إيجابية".

وأضاف: "بناء على نصيحة الأطباء بقيت تحت المراقبة"، موضحاً أن "حالتي الصحية جيدة ..وأرجو منكم الدعاء".

وتسجل إيران زيادة يومية قياسية بإصابات كورونا، ويأتي ذلك وسط تحذيرات من الرئيس الإيراني بأن القادم أسوأ.

ومع بداية الموجة الثالثة لفيروس كورونا بلغ إجمالي الإصابات في الدولة الأكثر تضررا من الجائحة بالشرق الأوسط، نحو 479825 حالة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي الإيراني، إن 227 مريضا توفوا ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 27419.

والسبت الماضي، منح الرئيس الإيراني حسن روحاني، السلطات المحلية تفويضا لفرض إجراءات عزل "أينما اقتضت الضرورة" لاحتواء انتشار الوباء.



والتفشي السريع والمرعب لفيروس كورونا في إيران، أكده روحاني، في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني، حين قال "نحن مضطرون لتشديد الإجراءات والرقابة"بدءا بالعاصمة طهران.

وأضاف روحاني أن مكاتب الفرق المكلفة بمكافحة المرض في أنحاء البلاد سترفع توصيات بشأن القيود وما إذا كان ينبغي فرض عزل عام وإغلاق لمدة أسبوع.

وقال روحاني "ستضطر هذه المراكز إلى الإغلاق إذا ارتأى حكام الأقاليم ذلك".