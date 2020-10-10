كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، خلال أول ظهور عام له منذ إصابته بكورونا، عن عقار جديد لعلاج الفيروس سيطرح قريبا.

وقال الرئيس ترامب خلال مناسبة بالبيت الأبيض حملت اسم "احتجاج سلمي من أجل القانون والنظام" حضرها بضع مئات، إن العلماء سيقضون على فيروس كورونا للأبد، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة.

وأضاف، أن سياسة الديمقراطيين أثبتت عدم نجاحها في الإدارة، ونعمل على بناء برنامج رعاية صحية ممتاز وأقل تكلفة.

وتابع، سنبدأ بأسرع تعافي اقتصادي في التاريخ بعد أزمة جائحة كورونا، وقمنا بإصلاح لنظام العدالة ورأينا ما وصلت إليه مستويات الجريمة في البلاد.

وظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مناسبة عامة، السبت، منذ عودته إلى البيت الأبيض، الإثنين الماضي، بعد بقائه بالمستشفى ثلاثة أيام للعلاج من فيروس كورونا، وذلك رغم استمرار صمت مساعديه بشأن ما إذا كان الرئيس لا يزال معديا.

وينظر لظهور ترامب باعتباره خطوة أولى باتجاه استئناف دعايته الانتخابية اعتبارا من الأثنين المقبل.