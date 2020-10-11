أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع، السبت، لاختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد وأثبت أنه لم يعد يشكل "خطرا لنقل العدوى لآخرين".



وقال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، في بيان، إن "الاختبارات أثبتت أنه لم يعد هناك دليل على تضاعف الفيروس بشكل نشط".

وفي أول ظهور علني له منذ إصابته بكورونا، حذر الرئيس ترامب من فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال، خلال ظهوره بالبيت الأبيض، إن "المرشح الديمقراطي (جو بايدن) غير قادر على حكم البلاد".

وأضاف ترامب، من شرفة البيت الأبيض، أمام مئات المؤيدين المحتفين به، أن برنامج بايدن يعد "اشتراكيا" بل قد يكون "شيوعيا"، وسيغرق البلاد في أزمة.

وكان ترامب قد أصيب بفيروس كورونا ما ترتب عليه مكوثه في المستشفى لمدة 3 أيام ولكنه عاد إلى البيت الأبيض، الاثنين الماضي.

وبدا ترامب لائقا صحيا عند ظهوره، وقال: "أشعر بشعور عظيم"، وكان خطاب ترامب قصيرا بشكل غير معتاد حيث لم يزد عن عشرين دقيقة.

وجاء ظهور ترامب في هذه الفعالية العامة بعد أن منح طبيب البيت الأبيض، الخميس الماضي، الضوء الأخضر للرئيس للخروج من عزل فيروس كورونا في نهاية هذا الأسبوع بعد 10 أيام من تشخيصه.

ووفقا لإرشادات وكالات الصحة الأمريكية، يمكن أن يظل الشخص المصاب بفيروس كورونا معديا لمدة 10 أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض. وقد تكون فترة انتقال العدوى أطول بالنسبة للحالات الأكثر خطورة.

ويسعى الرئيس ترامب، الذي يتخلف عن المرشح الديمقراطي جو بايدن بهامش كبير في استطلاعات الرأي، للعودة إلى الحملة الانتخابية بشكل شخصي بعد أن أعلن إصابته بفيروس كورونا الجمعة الماضي.

وسيعقد الرئيس ترامب، الاثنين، أول تجمع انتخابي له في ولاية فلوريدا.

ويتناقض إصرار ترامب على حضور الفعاليات الشخصية مع نصائح خبراء الصحة العامة الذين يقولون إن تجنب التجمعات الكبيرة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أمر ضروري لمكافحة الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 210 ألف مواطن أمريكي.