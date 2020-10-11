دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/11 08:16 ص بتوقيت أبوظبي
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الهند 7 ملايين حالة، الأحد، ما جعلها تقترب من الأرقام التي سجلتها الولايات المتحدة الأكثر تضررا في العالم.
وأفادت الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الهندية، أنه تم تسجيل 75 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين إلى 7,05 ملايين شخص.
وتحتل الهند المرتبة الثانية في عدد الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة حيث أصيب 7,67 ملايين شخص بفيروس كورونا المستجد.
ويقول خبراء إن عدد الإصابات قد يكون أكبر بكثير إذ إن فحوص كشف المرض في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة ويضم أكثر المدن اكتظاظا بالسكان في العالم، أقل عددا بكثير من العديد من البلدان الأخرى.
وبلغ عدد الوفيات بالمرض 108 آلاف و334 حالة حتى الأحد، أي أقل من الأرقام التي سجلت في الولايات المتحدة ودول أخرى سجلت عددا كبيرا من الاصابات.
ويأتي ارتفاع عدد الإصابات في الهند بينما تواصل الحكومة رفع القيود لتعزيز الاقتصاد المتضرر من الإغلاق الشديد الذي فرض في مارس/آذار.
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