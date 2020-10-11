دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/11 10:30 ص بتوقيت أبوظبي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، مقتل اثنين على الأقل في انفجار (غازي) داخل أحد الأسواق جنوب غربي البلاد.
ويأتي هذا الانفجار، ضمن سلسلة تفجيرات غامضة تشهدها إيران منذ يوليو/ تموز الماضي، استهدفت مواقع ومنشآت نووية ومحطات كهرباء إلى جانب معسكرات تدريب للحرس الثوري الإيراني.
ويرى خبراء أمنيون، أن مجموعة العمليات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية داخل إيران تؤشر على انهيار أمني لدى الأخيرة.
وأكدوا أن هذه الانفجارات ستتسبب في يأس وارتباك داخل النظام الإيراني، لاسيما وأن الشعب الإيراني سينظر له بضعف، وفي هذه الحالة، ستتمكن الانتفاضات الشعبية من توجيه ضربة أخيرة للنظام برمته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.