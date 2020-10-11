بالصور.. "توشكى" مصر و"رينا صوفيا" إسبانيا معا بالمتوسط

دوت الخليج الإخباريةالسبت 2020/10/10 06:40 م بتوقيت أبوظبي
نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط باشتراك الفرقاطة المصرية "توشكى" مع الفرقاطة الإسبانية "رينا صوفيا".
وتضمن التدريب، حسب بيان للجيش المصري اليوم السبت، العديد من الأنشطة ومنها تمرين دفاع جوي، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار، إضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة-لاسلكية) وتدريبات طيران بحري بتبادل أسطح الهليكوبتر.
تأتي التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية، وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.
وأوضح البيان أن التدريبات جاءت في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، وفي إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية، التي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات.
وتشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط توتراً كبيراً بين اليونان وتركيا، بسبب خلافات حول الحدود البحرية وعمليات التنقيب التركية غير القانونية عن النفط والغاز في المنطقة.
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