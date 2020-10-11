دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/11 03:27 م بتوقيت أبوظبي
قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن عبوة ناسفة انفجرت في رتل عسكري كان ينقل معدات لقوات التحالف الدولي على طريق على طريق السماوة - الديوانية جنوبي البلاد.
ولم تشر السلطات العراقية لوقع خسائر جراء التفجير الإرهابي حتى 11:42 ت.ج، كما لم تعلن أي جهة مسؤولتها عن الهجوم.
وتواصل مليشيات موالية لإيران استهداف قوات التحالف الدولي وبعثات دبلوماسية داخل المنطقة الخضراء في بغداد.
وتزايدت حدة هجمات المليشيات في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.
وعل خلفية الهجمات لوحت واشنطن بغلق سفارتها في العراق.
وتعمل الحكومة العراقية على تهدئة المخاوف الأمريكية وسط أنباء عن مساعيها لدى طهران لضبط مليشياتها.
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