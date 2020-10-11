توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة أيفل الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

هاميلتون بهذا الفوز، عادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر بتحقيق 91 فوزا بسباقات "فورمولا 1"، ليصبح على بعد سباق واحد فقط، للانفراد بالصدارة في تلك القائمة.

ويعد سباق جائزة إيفل الكبرى، المرحلة الـ11 في النسخة الحالية من بطولة العالم للفورمولا1، علما أنه أقيم اليوم في حلبة "نوربرجرينج" الألمانية.

وبهذا الفوز وهو السابع له هذا الموسم، عزز هاميلتون متصدر الترتيب العام موقعه على رأس قائمة السائقين متفوقا بفارق 69 نقطة على زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس الذي أضطر لأسباب فنية للانسحاب من سباق اليوم الأحد.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني في السباق وحصل على نقطة إضافية مكافأة على تسجيله أسرع لفة.

وجاء الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق رينو المركز الثالث ليصعد لمنصة التتويج للمرة الأولى منذ 2018، عندما كان يقود لصالح فريق رد بول.