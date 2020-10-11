سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020

تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الأحد، في السوق الموازية (السوداء)، على نحو ملحوظ مقارنة بإغلاق تعاملات السبت.

وقالت وسائل إعلام محلية، تراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 8680 - 8630 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

وكان الدولار قد سجل السبت ما بين 8750 و8850 ليرة لكل دولار.

ويواجه لبنان، الذي يرزح تحت وطأة عبء ديون ثقيل، أشد أزماته الاقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990. ومع ارتفاع الأسعار، سقط الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وصاروا أكثر اعتمادا على المدعوم من الأغذية والأدوية والوقود.

و كان مصدر رسمي قد ذكر لرويترز أن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطياته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع.

وفي ظل نضوب الموارد الدولارية، وفر البنك المركزي نقدا أجنبيا لواردات الوقود والقمح والأدوية بسعر رسمي مربوط عند 1507.5 ليرة لبنانية مقابل الدولار، وهو ما يقل كثيرا عن السعر المتداول.

ويجري دعم قائمة تضم نحو 300 سلعة غذائية وأساسية أخرى عند سعر 3900.

ومن المقرر أن تبدأ في 15 أكتوبر تشرين الأول مشاورات برلمانية لاختيار رئيس وزراء جديد في مسعى لدفع النخب السياسية اللبنانية المنقسمة للتحرك في اتجاه تشكيل الحكومة القادمة للبلاد.

قال سليم صفير رئيس جمعية المصارف اللبنانية إن الحكومة المقبلة للبلاد في حاجة لوزراء أصحاب خبرة عملية في المالية وغيرها من المجالات لاستعادة الثقة في الاقتصاد المنهار، وذلك بعد فشل أحدث محاولات تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الماضي.

أسعار الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

سعر الدولار في البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.