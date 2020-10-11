دراسة تكسر كبرياء كريستيانو رونالدو أمام ميسي في الدوري الإسباني

اعتبرت دراسة حديثة أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، هو أفضل لاعب في الدوري الإسباني عبر تاريخه الذي يمتد لنحو 90 عاما.

واختارت الدراسة التي أجراها مركز أبحاث تاريخ وإحصاءات كرة القدم ميسي بجانب الإسبانيين إنريكي كاسترو "كيني" لاعب برشلونة وخيخون الأسبق، وسيزار رودريجيز لاعب الفريق الكتالوني وغرناطة الأسبق كأفضل 3 لاعبين في تاريخ الليجا، فيما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق في المركز الـ12.

وتم إعداد هذه الدراسة بناء على سلسلة من البيانات الموضوعية لتقييم اللاعبين، ومن بينها تحليل الأهداف (الملعوبة وركلات الجزاء والتسجيل بالخطأ)، وكذلك البطاقات والطرد والألقاب وعدد المباريات الدولية أو المواسم، وعوامل أخرى.

وأوضح خوسيه أنطونيو أورتيجا، الذي أعد الدراسة، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإسبانية، أن 9724 لاعبا لعبوا في الدوري الإسباني منذ موسم 1928-1929 إلى موسم 2019-2020، وأن "الاستمرارية في الانضام إلى التشكيلات وكفاءة التسجيل" هي الجوانب الأكثر انعكاسا في النتائج.

وتصدر ليونيل ميسي القائمة برصيد 695 نقطة، يليه كيني برصيد 566 نقطة، بينما جاء سيزار الذي لعب 13 موسما في برشلونة، وكذلك في ساباديل وغرناطة وكالتشرال ليونيسا وإلتشي، من بين أندية أخرى، في المركز الثالث برصيد 557 نقطة.





ويتبعهم في الترتيب تيلمو زارا (532 نقطة) وراؤول جونزاليس (528 نقطة) وخوان أرزا (510 نقاط) وكارلوس ألونسو "سانتيانا" (489 نقطة) وألفريدو دي ستيفانو (481 نقطة) وجييرمو جوروستيزا (473 نقطة) ومانويل فرنانديز "باهينيو" (471 نقطة) وفرانسيسكو خينتو (467 نقطة) وكريستيانو رونالدو (457 نقطة).

يذكر أن ميسي هو اللاعب الذي يمتلك أكبر عدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 445 هدفا، يليه كريستيانو رونالدو بـ311 هدفا.