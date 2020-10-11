بريد كلينتون.. مؤامرة هيلاري وقطر للإطاحة بمبارك

تمضي الأيام وينقشع الغطاء عن مؤامرات مريبة حاكتها قطر في محيطها الخليجي والعربي، في إطار سياستها العدائية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.
شخصيات في رسائل هيلاري كلينتون.. أذرع الخراب
سياسة كشفت عنها هذه المرة، مراسلات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، تُظهر تنسيقها مع قناة الجزيرة القطرية بخصوص موقف واشنطن المتشدد من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك خلال مظاهرات يناير/كانون الثاني 2011.
ويتضح ذلك من خلال رسالة اطلعت عليها "دوت الخليج الإخبارية" وجهتها قناة الجزيرة إلى وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الدبلوماسية العامة جوديث ماكهيل.
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