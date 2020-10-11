أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يستقر مؤقتا

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا في مصر نحو 840 جنيها.



وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، استقر سعر جرام الذهب عيار (24) عند مستوى 960.5 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) نحو 840 جنيها، فيما سجل سعر الذهب جرام عيار (18) نحو 720 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر إلى 7192 جنيها، فيما سجل سعر أوقية الذهب في مصر إلى 1928 دولارا.

أسعار الذهب عالميا

وكانت أسعار الذهب عالميا قد زادت يوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع، بنحو 1% بسبب ضعف الدولار، كما زادت جاذبية المعدن الأصفر كتحوط من التضخم بفعل تجدد التفاؤل حيال حزمة مساعدات أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا.

وفي بورصة كوميكس، اختتمت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 2020، التعاملات أمس على ارتفاع بنسبة 1.6%.

وحسب بلومبرج زاد سعر الذهب بنحو 31 دولارا ليسجل 1928 دولار للأوقية في التسوية.