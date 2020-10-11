دوت الخليج الرياضيةالأحد 2020/10/11 07:59 م بتوقيت أبوظبي
تُوج الإسباني رافائيل نادال ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب الفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش بـ3 مجموعات نظيفة في المباراة النهائية.
وتغلب نادال على ديوكوفيتش بنتيجة 6-0 و6-2 و7-5 في المباراة النهائية، ليحصل على اللقب للمرة الرابعة على التوالي.
وكان نادال الأكثر شراسة في البداية، حيث صعق ديوكوفيتش ليفوز بالمجموعة الافتتاحية بعد أن ارتكب خطأين سهلين فقط.
وواصل اللاعب الإسباني بعد ذلك إحكام قبضته على المباراة في المجموعة الثانية تحت السقف المغلق لملعب فيليب شاترييه.
وانتفض ديوكوفيتش، الذي كان يسعى لإحراز لقبه الـ18 في البطولات الـ4 الكبرى، في المجموعة الثالثة، وكسر إرسال نادال ليتعادل 3-3.
وفقد اللاعب الصربي شوط إرساله بعد خطأ مزدوج في الشوط 11، ومضى بعدها نادال ليحقق انتصاره الـ100 في رولان جاروس بضربة إرسال ساحقة.
وواصل اللاعب الإسباني تربعه على قائمة اللاعبين الأكثر حصولا على بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعدما تُوج باللقب للمرة الـ13 في تاريخه.
كما عادل نادال رقم السويسري روجيه فيدرر كأكثر اللاعبين حصولا على الألقاب في البطولات الـ4 الكبرى، بعدما حصد لقبه الـ20 فيها.
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