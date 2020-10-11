شدد الجيش العراقي، الأحد، على ضرورة حظر السلاح بيد الدولة، مؤكدا الإصرار على عدم استخدامها خارج نطاق الدولة.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية يحيى رسول: "مصرون على منع كل من يستخدم السلاح خارج نطاق الدولة"، في إشارة إلى مليشيات إيران بالبلاد.

وأضاف المتحدث قائلا: "سنجرب أساليب متعددة ونغيرها وفقا لطبيعة الموقف للتعامل مع التهديدات الأمنية للبعثات الدبلوماسية"

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن سيادة بلاده خط أحمر ولا يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها، متعهداً بالعمل على حظر السلاح بإجراءات حاسمة.

وقال الكاظمي إن الدولة تملك الحق الحصري في حيازة السلاح بجميع أنواعه وسيتم العمل على وقف انفلاته.

أكد الكاظمي، في لقاء مع 25 من السفراء والقائمين بالأعمال الأجانب مؤخرا، على حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وحصر السلاح بيد الدولة.

يأتي الاجتماع عقب تحذير الولايات المتحدة من أنها قد تغلق سفارتها في العاصمة بغداد، وذلك مع توالي الهجمات عليها.

وارتفعت معدلات الهجمات الصاروخية خلال الأسابيع القليلة الماضية قرب السفارة، واستهدفت قنابل مزروعة على الطريق قوافل تحمل عتادا للتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن واشنطن تعتزم إغلاق سفارتها في بغداد احتجاجا على تكرار هجمات المليشيات الموالية لإيران.

وقال ديفيد إجناتيوس الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قبل أيام، إن وزير الخارجية مايك بومبيو حذر العراق سرًا من أن بلاده ستغلق سفارتها ببغداد إن لم تتحرك الحكومة لوقف هجمات المليشيات الموالية لإيران على المبنى.

وأضاف الكاتب الأمريكي، في مقاله، أن مطلب بومبيو سيخلق معضلة كبرى لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، الذي لا يزال المفضل لدى الإدارة الأمريكية حتى الآن.

وتصاعد عنف المليشيات الموالين لإيران خلال الأسابيع الأخيرة، رغم وعود الكاظمي بشن حملة ضدهم.

مؤخرا، كان هناك 25 هجومًا على قوافل تحمل إمدادات إلى منشآت الولايات المتحدة أو التحالف، بالمنطقة الخضراء التي تقع بها السفارة، أو بمطار بغداد، طبقًا لتجميع أعده المحلل العراقي جويل وينج.