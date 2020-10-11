دوت الخليج الإخباريةالأحد 2020/10/11 10:43 م بتوقيت أبوظبي
اتهمت الخارجية الأرمينية، الأحد، تركيا بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، والعمل على زعزعة استقرار الإقليم.
وقالت الخارجية الأرمينية في بيان، إن تركيا ما زالت مصرة على زعزعة الاستقرار في إقليم ناغورني قره باغ عن طريق الهجمات المتكررة والمعدة مسبقًا عليه.
وأوضح بيان الخارجية الأرمينية، أن تركيا تمد أذربيجان بعناصر قتالية من الشرق الأوسط ومعدات وخبراء عسكريين لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار.
وتابعت الخارجية الأرمينية، "أفعال تركيا توضح جليًا تطلعها لتحويل منطقتنا لساحة تحقق فيها طموحاتها التوسعية".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال أرايك هاروتيونيان رئيس إقليم ناغورني قره باغ، إن جميع الأسلحة التي تسخدم ضد الإقليم تركية الصنع خاصة الصواريخ.
وأكد رئيس الإقليم، أن أذربيجان استخدمت صواريخ وطائرات مسيرة للهجوم مما يرقى لجريمة حرب، كما استعانت بوحدة عسكرية تركية لشن هجوم مضاد يوم إعلان وقف إطلاق النار.
ولعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع بين البلدين حول الإقليم، وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب أذربيجان.
والجمعة الماضية، دعت روسيا أطراف الأزمة إلى طاولة محادثات في العاصمة موسكو، لنزع فتيل الأزمة المشتعلة حول الإقليم.
وعقب مباحثات استمرت 10 ساعات، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على وقف لإطلاق النار لتبادل الأسرى وجثث القتلى.
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