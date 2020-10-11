حسم فريق الرجاء بطولة الدوري المغربي في اللحظات الأخيرة، بعدما حقق فوا مثيرا على الجيش الملكي بنتيجة 2-1 في الجولة الـ30 والأخيرة من المسابقة.

وافتتح جوزيف كيدي كنادو التسجيل لفريق الجيش الملكي في الدقيقة 42 من عمر المباراة، لينهي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ضغط الرجاء بقوة، لينجح في قلب النتيجة إلى الفوز، بعدما سجل لاعبه عبدالإله الحافيظي هدفين في الدقيقتين 60 و90.

هدف الرجاء الثاني كان مثيرا، حيث جاء بعد دقيقتين فقط من هدف التقدم الذي سجله الوداد في شباك الفتح الرباطي خلال المباراة التي كانت تُلعب في نفس التوقيت.

الوداد كان متأخرا بهدف جوزيف كومبوس في الدقيقة 32 من عمر المباراة، قبل أن يقلب تأخره إلى الفوز 2-1.





الهدف الأول للوداد سجله جباجبو ماجبي في الدقيقة 41، قبل أن يضيف زهير المترجي الهدف الثاني في الدقيقة 88، وهو الهدف الذي كان كفيلا بجلب اللقب، لولا هدف الرجاء الثاني.

وبتلك النتائج حصد الرجاء اللقب، بعدما احتل الصدارة برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة أمام الوداد صاحب المركز الثاني، فيما احتل نهضة بركان المركز الثالث بـ57 نقطة، عقب الفوز على أولمبيك آسفي بهدف محسن ياجور.

يُذكر أن هذا اللقب هو الأول الذي يحققه الرجاء في الدوري المغربي بعد غياب استمر 7 سنوات، وهو اللقب رقم 12 له في البطولة بشكل عام، ليتساوى مع الجيش الملكي، بفارق 8 ألقاب خلف الوداد الذي حصده 20 مرة.