دوت الخليج الإخباريةالإثنين 2020/10/12 12:34 م بتوقيت أبوظبي
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام التي تم توقيعها بين البلدين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين.
وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه بموقع "تويتر"،: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".
وكانت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وقعتا بالبيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، معاهدة السلام بين البلدين، برعاية أمريكية وحضور نحو ألف شخصية من مختلف دول العالم.
ولاقت معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، ترحيبا دوليا وإقليميا واسع النطاق، وسط توقعات بالتحاق دول أخرى بالمنطقة بركب الإمارات والبحرين.
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