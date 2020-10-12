أكد رئيس الحكومة السابق في لبنان سعد الحريري، أن المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة لوقف الانهيار في لبنان وإعادة إعمار بيروت، واعدا بمواصلة جهوده لنجاحها.

وجاءت تصريحات الحريري عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشل عون في القصر الرئاسي ببعبدا.

وقال الحريري "أبلغت عون أنّني إذا لمست بنتائج الاتصالات أنّ البعض يريد تغيير كلامه السابق بأنّه يريد تغيير مفهوم المبادرة الفرنسيّة مع العلم المسبق بأنّ ذلك يفشلها فليتفضّل أن يتحمّل مسؤوليته بالإعلان عن هذا الأمر أمام اللبنانيين".

وفي أعقاب انفجار هائل بمرفأ بيروت أوائل أغسطس/آب الماضي استقالت الحكومة، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لطرح مبادرة لإنقاذ لبنان من الفراغ.

وزار ماكرون لبنان مرتين بعد انفجار المرفأ لدعم البلد التي تقف على حافة انهيار اقتصادي.

وأضاف الحريري في تصريحاته بعد لقاء عون "الإصلاح هو أساس المبادرة الفرنسيّة وخلال الأيام الثلاثة الماضية لم يقل أحد إنه مع هذه المبادرة حتى النهاية بل الكلام كان حول الحصص".

وأفشلت مليشيا حزب الله وحركة أمل تشكيل حكومة برئاسة الدبلوماسي مصطفى أديب المدعوم فرنسيا مع تمسكهم بتوزيع طائفي للحقائب الوزارية.

وأوضح أن "المبادرة الفرنسيّة قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون إلى أحزاب وضمن جدول زمني لا يتعدّى أشهراً محدودة".

وشدد على أن "عدم وجود أحزاب بالحكومة هو لأشهر معدودة فقط وبالتالي لا نموت كأحزاب".