صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، اليوم الإثنين، على معاهدة السلام مع الإمارات، التي جرى توقيعها منتصف الشهر الماضي.

وتمت المصادقة في جلسة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي الأولى منذ نحو شهر.

وحتى تدخل معاهدة السلام حيز التنفيذ يلزمها مصادقة الحكومة والكنيست الذي أعلن بالأمس، أن التصويت عليها سيجري الخميس المقبل.



ووصف الكنيست المداولات التي ستُجرى بـ"التاريخية"، في إشارة إلى أهمية المعاهدة التي لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا وساع النطاق.

وفي الـ15 من سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت إسرائيل والإمارات، في البيت الأبيض، معاهدة السلام بين البلدين، في خطوة قوبلت بموجة ترحيب دولي وإقليمي.