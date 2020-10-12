أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو،اليوم الإثنين، أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى، سيزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

وفي بيان له، قال مكتب نتنياهو إن "وفدا رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، وربما الأسبوع المقبل".

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي "لمواصلة المحادثات حول مختلف الاتفاقات بين البلدين".

يأتي ذلك في وقت جرى فيه اتصال هاتفي بين نتنياهو وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحث الاتصال مسار العلاقات الثنائية في ضوء معاهدة السلام الموقعة بين البلدين.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه بموقع "تويتر"،: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو .. تحدثنا خلاله حول تعزيز العلاقات بين البلدين إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية".

ووقعت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي، معاهدة السلام بين البلدين، في خطوة لاقت ترحيبا دوليا وإقليميا.