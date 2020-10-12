كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن زيارة مرتقبة لوفد إسرائيلي-أمريكي، الأحد المقبل، في رحلة مباشرة من تل أبيب إلى المنامة على غرار الرحلة التاريخية من تل أبيب إلى أبوظبي.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز سيرأس وفد بلاده خلال الرحلة، فيما يرأس الوفد الأمريكي وزير المالية ستيف مانوشين.

وأشار إلى أن الرحلة ستحاكي الرحلة التاريخية التي تمت الشهر الماضي بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وقاد الوفد الأمريكي في رحلة أبوظبي كبير مساعدي الرئيس جاريد كوشنير فيما قاد الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مائير بن شبات.



وقال موقع "والا": "النموذج سيكون شبيهاً بزيارة تمت إلى الإمارات العربية المتحدة.. رحلة مباشرة لوفد إسرائيلي - أمريكي من مطار بن غوريون إلى المنامة".



وسيضم الوفد الأمريكي أيضا المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش.



وأضاف: "سيتم خلال الزيارة تشكيل فرق عمل بشأن اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطيران وتأشيرات الدخول والسياحة والتعاون العلمي التكنولوجي في الطب والزراعة والمياه وغيرها".



وتابع الموقع الإخباري الإسرائيلي: "سيبقى الوفد في البحرين لمدة يوم ويعود إلى إسرائيل قبل وصول الوفد الإماراتي يوم الثلاثاء".



وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الأحد، أن تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة يعتمد على تفعيل المبادرة العربية التي نعمل على دعمها بكل السبل مع أشقائنا وحلفائنا.



جاء ذلك في كلمة للعاهل البحريني، خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، والذي أقيم بقصر الصخير عبر الاتصال المرئي.

وكان العاهل البحريني قد أكد في وقت سابق أن معاهدة السلام مع إسرائيل كانت رسالة حضارية تؤكد أن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل.

ووقعت البحرين وإسرائيل في واشنطن مؤخراً إعلان تأييد السلام والذي جاء انطلاقاً من رؤية المنامة لإقامة السلام الشامل واعتباره خياراً استراتيجياً لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مما يساهم في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.