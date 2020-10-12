"أصعب من هولندا".. ماذا قال المكسيكيون عن ودية منتخب الجزائر؟

انهال لاعبو المنتخب المكسيكي السابقون، وكذلك الإعلاميون، بالمديح على المنتخب الجزائري، قبل المباراة الودية المقرر أن تجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

ويواجه المنتخب الجزائري، خلال معسكره الحالي المُقام في النمسا، نظيره المكسيكي، يوم الثلاثاء، استعدادا لاستئناف التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.

المباراة ستكون الثانية للمنتخب المكسيكي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد الفوز على هولندا 1-0، الأربعاء الماضي، في مباراة ودية أخرى.

أصعب من هولندا

وعلى الرغم من أن المنتخب الهولندي نجح في الحصول على وصافة النسخة الماضية من دوري أمم أوروبا، إلا أن متابعي الكرة في المكسيك اعتبروا أن مواجهة الجزائر ستكون أصعب.

باكو جابرييل دي أوندا، نجم المنتخب المكسيكي السابق، قال في تصريحات لشبكة "ESPN" :"أعتقد أن الجزائر ستكون أكثر خطورة على منتخب بلادنا من هولندا، وهذا نظرا لعدة عوامل أهمها العامل التاريخي".

وأوضح: "منتخب المكسيك واجه صعوبات كبيرة أمام كل من تونس، الكاميرون وجنوب أفريقيا في السابق".

وأتم :"مُلاقاة منتخبات القارة السمراء معقدة دائما بالنسبة للمكسيك".

نجوم الدوريات الأوروبية

من ناحية أخرى، شدد الإعلامي المكسيكي الشهير هيكتور هويرترا على أن زملاء هيرفينج لوزانو سيُعانون من أجل فرض منطقهم أمام منتخب الجزائر.





وقال هويرترا: "هذا المنتخب يضم في صفوفه لاعبا ذا مُستوى عالمي متمثلا في رياض محرز، والذي وقع مع مانشستر سيتي منذ سنوات مُقابل 70 مليون يورو".

واستطرد: "تشكيلة الجزائر مكونة في معظمها من عناصر تنشط في الدوريات الأوروبية الكبرى على غرار إسماعيل بن ناصر الذي يحمل ألوان ميلان، وعيسى ماندي في ريال بيتيس وبقية الأسماء المتواجدة في فرنسا".

وأتم: "في حالة ما ااعتمد تاتا مارتينو (مدرب المكسيك) على التشكيلة الأساسية فالمكسيك ستفوز، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم قوي معتاد على المواعيد الكبرى".



أبطال أفريقيا

من جهة أخرى، توقع الصحفي المكسيكي هيربيرتو مورييتا أن يكون الااختبار أمام "مُحاربي الصحراء" أكثر صعوبة بالنسبة للاعبي تاتا مارتينو.





وأوضح: "الجزائر بطل أفريقيا، ولديها مُستويات كبيرة، وأعتقد بأنها ستكون تحديا مفيدا لمنتخب المكسيك".

وواصل: "حسب وجهة نظري، فإن المباراة الودية أمام هولندا، لم تكن مثمرة، حيث أن هذا المنافس ولاعبيه لم يكونوا في أفضل جاهزيتهم، ولم يظهروا الجدية المطلوبة طيلة الـ90 دقيقة كاملة من المواجهة".