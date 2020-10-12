"أصعب من هولندا".. ماذا قال المكسيكيون عن ودية منتخب الجزائر؟

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالأحد 2020/10/11 06:47 م بتوقيت أبوظبي
انهال لاعبو المنتخب المكسيكي السابقون، وكذلك الإعلاميون، بالمديح على المنتخب الجزائري، قبل المباراة الودية المقرر أن تجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.
ويواجه المنتخب الجزائري، خلال معسكره الحالي المُقام في النمسا، نظيره المكسيكي، يوم الثلاثاء، استعدادا لاستئناف التصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية.
المباراة ستكون الثانية للمنتخب المكسيكي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد الفوز على هولندا 1-0، الأربعاء الماضي، في مباراة ودية أخرى.
أصعب من هولندا
وعلى الرغم من أن المنتخب الهولندي نجح في الحصول على وصافة النسخة الماضية من دوري أمم أوروبا، إلا أن متابعي الكرة في المكسيك اعتبروا أن مواجهة الجزائر ستكون أصعب.
باكو جابرييل دي أوندا، نجم المنتخب المكسيكي السابق، قال في تصريحات لشبكة "ESPN" :"أعتقد أن الجزائر ستكون أكثر خطورة على منتخب بلادنا من هولندا، وهذا نظرا لعدة عوامل أهمها العامل التاريخي".
وأوضح: "منتخب المكسيك واجه صعوبات كبيرة أمام كل من تونس، الكاميرون وجنوب أفريقيا في السابق".
وأتم :"مُلاقاة منتخبات القارة السمراء معقدة دائما بالنسبة للمكسيك".
نجوم الدوريات الأوروبية
من ناحية أخرى، شدد الإعلامي المكسيكي الشهير هيكتور هويرترا على أن زملاء هيرفينج لوزانو سيُعانون من أجل فرض منطقهم أمام منتخب الجزائر.
وقال هويرترا: "هذا المنتخب يضم في صفوفه لاعبا ذا مُستوى عالمي متمثلا في رياض محرز، والذي وقع مع مانشستر سيتي منذ سنوات مُقابل 70 مليون يورو".
واستطرد: "تشكيلة الجزائر مكونة في معظمها من عناصر تنشط في الدوريات الأوروبية الكبرى على غرار إسماعيل بن ناصر الذي يحمل ألوان ميلان، وعيسى ماندي في ريال بيتيس وبقية الأسماء المتواجدة في فرنسا".
وأتم: "في حالة ما ااعتمد تاتا مارتينو (مدرب المكسيك) على التشكيلة الأساسية فالمكسيك ستفوز، ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم قوي معتاد على المواعيد الكبرى".
أبطال أفريقيا
من جهة أخرى، توقع الصحفي المكسيكي هيربيرتو مورييتا أن يكون الااختبار أمام "مُحاربي الصحراء" أكثر صعوبة بالنسبة للاعبي تاتا مارتينو.
وأوضح: "الجزائر بطل أفريقيا، ولديها مُستويات كبيرة، وأعتقد بأنها ستكون تحديا مفيدا لمنتخب المكسيك".
وواصل: "حسب وجهة نظري، فإن المباراة الودية أمام هولندا، لم تكن مثمرة، حيث أن هذا المنافس ولاعبيه لم يكونوا في أفضل جاهزيتهم، ولم يظهروا الجدية المطلوبة طيلة الـ90 دقيقة كاملة من المواجهة".
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